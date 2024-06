Euro 2024 Reijnders | Con l’Austria eravamo frettolosi giornata no

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) Tijjani, centrocampista dell’Olanda, ha rilasciato un’intervista ad AD, in vista del match contro Romania agli ottavi di finale di, dove spiega che la sconfitta conha lasciato il segno nello spogliatoio: “Anche i rumeni giocano con molta intensità. Abbiamo bisogno di calma nel nostro gioco per reagire. Controquesta calma non c’era affatto. Contro gli austriaci avevamo molti giocatori inno, me compreso”, confessa il centrocampista del Milan. L’olandese ha in seguito analizzato la sua prestazione: “Non è che per la prima volta ho giocato una partita inferiore, sarebbe assurdo. Ho riguardato attentamente tutti i filmati. Faremo in modo che non si ripeta. Penso che la partita con la Romania sia il momento ideale per mostrare ciò che possiamo fare”.