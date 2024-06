Elezioni in Francia | risultati in diretta Exit Poll | RN al 34% - FP 28% - Macron 20%

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 30 giugno 2024) È il giorno del voto in, il primo turno per la composizione della prossima Assemblea Nazionale, sciolta dal Presidentedopo il risultato del voto delle Europee che hanno premiato la destra di Rassemblement National (Rn) di Marine Le Pen e del candidato premier, Jordan Bardella. Il secondo turno del voto si terrà domenica prossima, 7 luglio. I seggi saranno aperti fino alle 20 (in alcune città si chiuderanno alle 18). Solo a quell'ora verranno diffusi i primoe le prime proiezioni. I primi dati dell'affluenza alle 17 dicono che si è recato alle urne il 59,4% degli elettori. Un dato record I primidi origine belga danno la destra di Rn al 33%, il Fronte Popolare (sinistra) al 30% ed il partito dial 20%.