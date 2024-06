Elezioni in Francia Le Pen vola al 34% e punta alla maggioranza assoluta Macron | Ora un blocco repubblicano

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 30 giugno 2024) Una vittoria netta, Marine Le Pen e il suo RN dominano il primo turno delle legislative arrivando fra il 33 e il 34% . Lontana laiana , fra il 20 e il 22% , mentre ha motivi di sperare la sinistra unita nel Nuovo Fronte, che arriva al 28-29% . Secondo le prime proiezioni in seggi , l’ estrema destra può, per la prima volta in, ottenere la