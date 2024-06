Elezioni francesi affluenza record – la diretta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 30 giugno 2024)alle urne alle 17 è del 59,39%, venti punti in più del 2022 L’alle urne al primo turno dellein Francia alle 17 è del 59,39%, in crescita di ben 20 punti rispetto alle ultime legislative del 2022. Lo riferisce il ministero dell’Interno francese ricordando che nel 2022 era stato il 39,42% degli aventi diritto a votare. L'articolo– laproviene da The Social Post. .