È una tragedia enorme Marica muore a 27 anni nello schianto vicino a casa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 30 giugno 2024) Ancora sangue sulle strade, ancora una giovane vittima. Un tragico incidente stradale è avvenuto la scorsa notte lungo una strada provinciale. Intorno alle 2:45,Avanzi, una 27enne, ha perso la vita schiantandosi contro il guardrail con la sua auto. La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame da parte della polizia stradale. Dai primi accertamenti, sembra che la giovane, sola nell’abitacolo, stesse viaggiando in direzione di Salò quando ha perso il controllo della sua Audi A3, finendo fuori strada. L’impatto con il guardrail è stato così violento da non lasciarle scampo. Leggi anche: Terribilenella notte, Salvatoredopo il trasporto in ospedale: 3 feriti gravi Terribile incidente,27L’incidente è avvenuto la scorsa notte lungo la Sp45 bis a Gavardo, paese in provincia di Brescia, non lontano dall’abitazione della ragazza.