Domani la quattordicesima per i pensionati con redditi bassi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Il primo luglio per iconinferiori a due volte il trattamento minimo (15.563,86 euro in un anno) arriverà la "somma aggiuntiva", la cosiddetta. Lo ricorda l'Inps in un messaggio, indicando i limiti di reddito validi per quest'anno e gli importi dovuti a seconda deidel pensionato e degli anni di contribuzione. Bisogna comunque avere compiuto 64 anni. Il limite di reddito per ottenere il beneficio sale fino a 16.067,86 euro grazie alla clausola di salvaguardia per chi ha almeno 25 anni di contributi versati. La clausola di salvaguardia vale comunque per ogni fascia e prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l'importo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.