Dietro i tatuaggi e i milioni niente | lo sfacelo umano della Nazionale

(Di domenica 30 giugno 2024) Il panorama sportivo italiano non è affatto in crisi, ci dicono. L’atletica azzurra ha dominato gli Europei di Roma, il nuoto promette bene per i Giochi di Parigi, e siamo forti in pallavolo, pallanuoto, sci e fioretto. Ma parliamo di calcio, il nostro sport, dove i ragazzi non giocano più per strada e dove non emerge nessun fuoriclasse tra idi nuovi italiani. È davvero una sorpresa che il calcio sia diventato una barzelletta? Guardiamo le squadre italiane che hanno fatto bene nelle coppe europee: quasi esclusivamente stranieri. La nostra? Imbarazzante come mai prima d’ora. Ricordiamo le disastrose spedizioni in Corea 2002, Sud Africa 2010 e Brasile 2014, eppure c’erano ancora personaggi di spessore. Oggi? Il deserto.