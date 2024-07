Deludenti e indifendibili azzurri bocciati

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 30 giugno 2024) BERLINO (ITALPRESS) – Disastro, fallimento, umiliazione. E chi più ne ha, più ne metta. Sparare sulla croce rossa è facile e non costa fatica, ma la spedizione azzurra in Germania va inserita tra le pagine più nere nella storia della Nazionale quattro volte campione del mondo e due d’Europa. Bocciature senza appello, si salva solo il capitano: DONNARUMMA 6.5: Si dispera perchè gli svizzeri, pur non pungendo più di tanto, sono sempre lì, accerchiano il nemico pronti a colpire. Lui si oppone da campione a Embolo, ma sull’ennesimo buco difensivo non riesce a ripetere il miracolo e lui, che è speciale, si arrende a Freuler come un normale numero 1. Chiede aiuto al palo per non prenderne un altro, ma poi, al pronti via della ripresa lo bucano di nuovo: TRADITO DI LORENZO 3: Quattro partite da titolare, mai sostituito.