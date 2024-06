Coffee Break il talk anti-rissa conquista i laureati | ecco perché

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Vi proponiamo qui la rubrica di Klaus Davi, "TeleRaccomando" CHI SALE (“”) Per La7 la stagione che si sta per chiudere è stata decisamente positiva. Un po'i programmi della rete diretta da Andrea Salerno sono ormai rodati e possono contare su uno zoccolo duro di spettatori intercettato in libera uscita da altre reti, e un pò“fare l'opposizione” è fisiologicamente più semplice sia sul piano del racconto che della strumentalizzazione emotiva dei fatti. Vulnus del quale non si può certo incolpare una parte non marginale della programmazione della rete di Cairo. Enrico Mentana fa un tg incisivo, sicuramente non di destra, ma privo anche di sbavature in altre direzioni, e che consolida medie che sfiorano il 7%, al netto delle maratone che rasentano anche picchi del 15% annotano gli esperti di “Omnicom Media Group”.