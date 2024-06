Cina | aperto al traffico nuovo mega collegamento trans-marittimo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 30 giugno 2024) Shenzhen, 30 giu – (Xinhua) – IlShenzhen-Zhongshan, unpassaggionel sud dellache comprende due ponti, due isole artificiali e un tunnel sottomarino, e’ statoalalle 15 di oggi. Estendendosi per 24 km, ilriduce drasticamente il tempo di viaggio tra la citta’ di Zhongshan e il polo tecnologico di Shenzhen, situati su lati opposti dell’estuario del fiume delle Perle nella provincia del Guangdong, riducendo la durata del viaggio da due ore a circa 30 minuti. La nuova via di trasporto vanta otto corsie progettate per velocita’ fino a 100 km all’ora. IlShenzhen-Zhongshan e’ un altro progetto di trasporto su larga scala nella Greater Bay Area (GBA) di Guangdong-Hong Kong-Macao, dopo il Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao, situato circa 31 km a sud del