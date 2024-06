Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sposi le primissime foto | l' abito il trucco come si è vestita Belen

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 30 giugno 2024)stanno per diventare marito e moglie. Si sta per svolgere, infatti, la cerimonia di nozze nella location da sogno in Toscana, tra i colli e i vigneti del Montalbano. Un matrimonio che si preannuncia emozionante e romanticissimo curato in ogni minimo dettaglio.