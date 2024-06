Carioti | la stampa Usa di sinistra scarica Biden

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Una parola su tutte: «Panic». È ovunque, nei titoli e nelle analisi dei giornali statunitensi di area progressista, che lì chiamano liberal. I media che quattro anni fa si schierarono con Joee pubblicarono i loro endorsement, gli editoriali in cui invitavano i lettori a votare per lui. E che ora, all'indomani del disastro combinato dal loro campione nel confronto televisivo con Donald Trump, gli chiedono di farsi da parte, per mandare avanti un candidato più giovane e con le facoltà cognitive intatte. Un'operazione che nemmeno loro, però, sanno come orchestrare, a quattro mesi dal voto e conche ha già vinto le primarie. «Panico», titola allora la rivista Time in una copertina creata per l'occasione. Che mostra lo sconfitto del duello mentre esce dalla pagina e dalla scena politica.