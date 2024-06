Canile Fantasma a Sulmona | Trasferiti 99 Cani per Irregolarità

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 30 giugno 2024) L'Aquila - L'Azienda Sanitaria Locale (ASL) dell'Aquila ha avviato il trasferimento di 99dalcomunale di Noce Mattei a, dopo che i carabinieri forestali die il nucleo CITES di Pescara hanno effettuato un sequestro amministrativo. Durante le verifiche, è emerso che la struttura non è iscritta all'albo regionale, risultando quindi abusiva. In attesa di regolarizzare la situazione, il Comune diha disposto che tutti isianoaldi Collelongo. I lavori necessari includono la demolizione di box abusivi, l'innalzamento delle recinzioni per conformità alle norme, il ripristino degli ambulatori, e la creazione di un'area di sgambamento e una zona di isolamento per iappena arrivati o con problemi di salute.