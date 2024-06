cambio di location

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Ultima giornata per il Love Film Festival. Si parte domani con undi: l’incontro con Pupi e Antonio Avati si sposta al cinema Méliès dopo la proiezione del film “Dante“ delle 10. Unper motivi tecnici, anche dopo le difficoltà (per la sovrapposizione con l’evento sportivo in piazza) registrate venerdì sera alla Sala dei Notari per l’incontro con Laura Morante, premiata con il Grifone d’oro come miglior interprete. Il Festival prosegue alle 17, sempre al Méliès, con “La caccia“, presenti Marco Bocci, regista e Laura Chiatti, finale alle 21 alla sala dei Notari con cerimonia di premiazione e spettacolo “Inseguendo quel suono“ dedicato a Ennio Morricone.