Calciomercato Napoli salutano 6 calciatori | il comunicato del club

(Di domenica 30 giugno 2024) Giornata di ufficialità sulin casa. Il presidente De Laurentiis e l’allenatore Antonio Conte lavorano senza sosta con il chiaro obiettivo di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. In attesa di definire le situazioni in entrata ed uscita, ilhail ‘divorzio’ con 6. “La SSCsaluta igiunti al termine del loro contratto con il. A Diego Demme, Leander Dendoncker, Pierluigi Gollini, Hubert Idasiak, Hamed Traorè e Piotr Zielinski va il nostro più sincero ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il loro periodo trascorso ae i migliori auguri per il loro futuro personale e professionale”.