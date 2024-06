Calciomercato Bologna Italiano ha RICHIESTO A SARTORI questo giocatore della FIORENTINA | la possibile TRATTATIVA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 30 giugno 2024), Vincenzohadi proprietàvorrebbe portare aKouame. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nuovo tecnico dei felsinei avrebbeil suo pupillo ai tempi. Il ventiseienne ha il contratto in scadenza nel 2025, fattore che potrebbe far .