Brividi al festival di Glastonbury | con i Coldplay c’è Michael J Fox

(Di domenica 30 giugno 2024)aldicon ic’èJ. Fox. Il grandissimo attore di Ritorno al Futuro imbraccia la chitarra come nella trilogia e tutto diviene emozione pura.aldiL’attore affetto da Parkinson, sale sul palco e suona con la band. L’emozione diventa immensa e Chris Martin non perde l’occasione per esaltarlo: “Il nostro eroe”. Sul palco dimentre si esibivano iè comparso, a sorpresa,J. Fox. Il cantante Chris Martin ha salutato primaEavis, fondatore delinglese, e poi ha chiamato sul palco l’attore di Ritorno al futuro: “Con il riff di Chuck Berry e il modo in cui prendeva a pugni Biff: signore e signori, per favore date il benvenuto aJ.