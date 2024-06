Biden si è fatto commissariare dalla moglie

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 30 giugno 2024) Dopo il disastro televisivo, Obama sta lavorando con discrezione per cambiare candidato democratico, anche se pubblicamente gli attestati di solidarietà si sprecano. Dovrà però vedersela con la first lady, che ha le redini della Casa Bianca. E non vuole mollarle. .