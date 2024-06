Ascoltare i peccati degli altri un esame di coscienza per sé

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di domenica 30 giugno 2024) "Il confessionale" è sempre per me la scatola di un dono, perché mi arricchisce come prete ma anche e soprattutto come uomo. Il titolo di questa rubrica quindi riguarda innanzitutto me: sono io che voglio confessare a voi una dimensione particolare ignorata.