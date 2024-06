Almeno 15 arresti al Gay Pride di Istanbul

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024)15 persone sono state arrestate dalla polizia adopo avere sfilato in occasione del Gay, non autorizzato dalla prefettura. Lo riportano vari media turchi, mostrando immagini di attivisti che marciano nonostante i divieti. La prefettura aveva vietato la manifestazione, citando "gruppi criminali" tra gli organizzatori, mentre le principali strade del centro sono presidiate da un alto numero di agenti e alcune fermate della metro sono state bloccate. Circa un centinaio di attivisti ha sfilato comunque per circa 10 minuti in un diverso quartiere, nel distretto di Kadikoy, sulla sponda asiatica della città. .