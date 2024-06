60enne Ladra Serial Condannata a 29 Anni di Domiciliari

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 30 giugno 2024) Teramo - I carabinieri di Mosciano Sant’Angelo hanno eseguito un ordine di arresto domiciliare nei confronti di una donna sessantenne,a scontare 29e 20 giorni di reclusione per una serie di furti in abitazione. La misura alternativa è stata concessa poiché le condizioni di salute della donna non sono compatibili con la detenzione in carcere. La donna, già dal 2013, ha trascorso vari periodi di detenzione, ma il suo curriculum criminale è denso di episodi di furti e scassi. Le sue attività delinquenziali le hanno valso numerosi arresti e denunce, oltre a provvedimenti di allontanamento da diversi comuni abruzzesi e dalle regioni Marche, Molise e Lazio. Il fine pena della condanna è fissato per il 2042, segnando la fine di un lungo percorso di crimini e condanne.