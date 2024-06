30 giugno la mezzanotte dei docenti precari diritti negati e rischio disoccupazione | In cattedra ma senza diritti

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di domenica 30 giugno 2024) Il 30segna una data fatidica per migliaia di insegnantiin Italia: la fine del loro contratto annuale e l'inizio di un periodo di incertezza e. Oltre alla perdita del lavoro, molti di loro si vedonobasilari come le ferie pagate, costringendoli a ricorrere a vie legali per vedersi riconosciuti i propri. L'articolo 30, la “” dei: “In, ma” . .