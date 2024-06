Venezia quarta vittima del lavoro in un giorno | operaio 21enne trovato dissanguato Una scheggia di vetro gli ha reciso l’arteria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) C’è un’altranella giornata nera per le morti sulche è stata venerdì 28 giugno. Si chiamava Marco Salvagno, aveva 21 anni, era originario di Chioggia e lavorava comealla Boscolo Bielo, un’azienda edile di: i colleghi lo hannonel tardo pomeriggio riverso sul pavimento di un deposito, in una pozza di sangue e in condizioni disperate. Secondo quanto ricostruito, il giovane ha urtato una lastra dicon un ginocchio e una grossagli haun’arteria femorale, uccidendolo per dissanguamento. Inutile l’intervento dei sanitari del Suem 118, il servizio di emergenza della Regione Veneto. Nelle ore precedenti si erano già contate altre tre vittime, di cui altri due 21enni: Angelo Giardina, travolto da un carrello elevatore a Canicattì (Agrigento) e Francesco Mazzucco, schiacciato da un trattore a Minturno, in provincia di Latina.