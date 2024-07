Uomini e Donne probabili tronisti | da Sossio Aruta a Mario Cusitore

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 29 giugno 2024) A settembre su Canale 5, Maria De Filippi tornerà al timone di, il dating show come ogni anno andrà in onda in daytime dal lunedì al venerdì. I tanti appassionati del programma Mediaset avranno modo di seguire il percorso dei protagonisti del Trono Over e del Trono Classico, sull’ambitissima poltrona rossa in occasione della nuova edizione siederanno nuovi/e.e le sue parole riguardo al futuro in TV Come sottolineato poc’anzi a metà settembre 2024 prenderà il via una nuova edizione di. Stando alle ultime indiscrezioni, per quanto concerne il Trono Over non sarebbe da escludere la possibilità di vedere sul trono, tornato single dopo la fine della relazione sentimentale con Ursula Bennardo.