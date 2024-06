Ue | Petrucci Fdi ' Meloni dimostra che Italia non è più sparring partner'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "Chi da sinistra parla di un'isolata in Europa continua consapevolmente a danneggiare la nazione con l'obiettivo di aumentare il proprio consenso personale. La realtà è che questi signori non sanno cosa significhi tutelare davvero il nostro Paese e il risultato elettorale, preferendo mettersi come al solito all'ombra della scia di Francia e Germania". Lo afferma la senatrice di Fratelli d'Simona, che afferma come "Giorgia, invece, ha evidenziato con chiarezza quanto l'non si trovi d'accordo con un meccanismo di nomine che ignora ciò che non si dovrebbe ignorare: lo spostamento a destra del consenso popolare". "Esprimere dissenso sulla mancata rappresentanza di uno schieramento in evidente ascesa -prosegue l'esponente di Fdi- è stato un atto di grande valore politico, che conferma una leadership e un'autorevolezza a cui non eravamo più abituati.