Traffico Roma del 29-06-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 29 giugno 2024) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani nulla da segnalare su strade ed autostrade della capitale ilè scorrevole ovunque in corso una manifestazione con corteo da piazza dell’esquilino ai Fori Imperiali attraverso via Cavour è Largo Corrado Ricci deviante diverse linee bus fino a domani 30 giugno Per lo svolgimento della festa di San Pietro e Paolo presso la Basilica di San Paolo fuori le mura chiusa alvia Ostiense Tra via Giustiniano Imperatore e via Giulio Rocco deviazioni per le linee bus di zona dalle 19:30 di questa sera chiuso Lungotevere Castello tra Ponte Vittorio Emanuele II e ponte Umberto per la manifestazione pirotecnica Castel Sant’Angelo per la rievocazione storica della Girandola diinevitabili i disagi nelle vie limitrofe deviate alcune linee bus maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito