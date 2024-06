Tour de France 2024 risultati e ordine d’arrivo prima tappa | la prima maglia gialla è Bardet impresa della Dsm

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024) Romainè ladeldeDsm Firmenich che riesce a mandare in fuga Van den Broek da inizioinsieme a Gibbons, Abrhamsen e Madouas.si stacca dagli inseguitori ai -50 e risale in un amen su tutti i fuggitivi formando un sorprendente duo di testa con il compagno Van den Broek. Il gruppo sbaglia i calcoli per la volata finale e si trova beffato per pochi secondi dalse e dall’olandese., che diventa il 99°se ad essere primo nella classifica generale. Quarto posto per Tadej Pogacar, che è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante anche in una volata, sulla carta non il suo forte. Non pervenuti i vari Pedersen e Jakobsen. Terzo un buon Van Aert.