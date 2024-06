Tour de France 2024 al via oggi prima tappa da Firenze a Rimini

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 29 giugno 2024) (Adnkronos) – Al via, sabato 29 giugno, ilde: un’edizione speciale a partire dal numero, 111, ma non solo. Per lavolta la Corsa Gialla partirà dall’Italia,per la precisione, in un ideale collegamento con il Giro d’Italia appena concluso: 206 km tra la capitale del Rinascimento e, con in mezzo l’Appennino. La partenza è prevista per le 12 e la gara è trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD in TV, su RaiPlay in streaming. “E’ raro che ildeinizi con più di 3.600 metri di dislivello, in effetti non è mai successo-scrive il boss del, Christian Prudhomme nella presentazione del Grand Départ-. Ed è anche lavolta che la corsa tocca la città natale di Gino Bartali.