Titani ko a Bologna e l’Aquila plana sulla vetta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) FORTITUDO3 SAN MARINO BASEBALL 2 SAN MARINO: Ferrini 1b (2/4), Diaz 3b (0/4), Angulo 2b (1/4), Alvarez r (0/1), Celli ec (1/3), Tromp dh (0/3), Pieternella ed (1/3), Lopez ss (1/2), Di Fabio es (0/1).: Agretti ed (2/3), Paolini 2b (1/3), Helder 1b (1/2), Martina 3b (1/3), Gamberini dh (0/3), Dobboletta ec (0/3), Liberatore r (0/3), Fernandez ss (0/1), Bertossi es (0/2). Successione: SAN MARINO: 000 001 1 = 2 bv 6 e 1: 101 100 X = 3 bv 5 e 0 Lanciatori: Pedrol (L) rl 3.2, bvc 5, bb 3, so 3, pgl 2; Baez (r) rl 2, bvc 0, bb 2, so 2, pgl 0; Kourtis (f) rl 0.1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Lopez (W) rl 5, bvc 3, bb 2, so 4, pgl 0; Herrera (S) rl 2, bvc 3, bb 2, so 2, pgl 2. NOTE: doppi di Celli e Ferrini. Gara1 è di, che aggancia momentaneamente San Marino ine impatta anche a livello di scontri diretti.