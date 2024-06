Taylor Swift la cantante che muove più soldi delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Non troppo tempo fa,aveva un difetto: era miope. Poi ha fatto il laser. Quando Jimmy Fallon l'ha intervistata al Tonight Show ha mandato in onda un filmato girato dalla madre dellavagola per casa, guarda il mondo dalle lenti affumicate di una maschera da sub che tiene appiccicata al viso con dello scotch per non avere la tentazione di levarsela. Entra in cucina e si dispera perché ha staccato la banana sbagliata dal casco («Non volevo questa, volevo quell'altra»). Ora, il fatto che ci vede pure benissimo, si aggiunge al silos di pregi che elenchiamo, non si sa mai che qualcuno ancora non sappia chi arriverà a San Siro tra due settimane: la bionda della Pennsylvania ha 34 anni, ha cominciato cantando canzonette country, la chitarra a tracolla e Dolly Parton in cuffia, ed è arrivata a fare, da sola, il 2% del mercato musicale degli Stati Uniti del 2023.