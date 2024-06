Svizzera Italia Adani DURISSIMO sugli azzurri | l’ha detto davvero in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 29 giugno 2024)non regala gioie agli, cosa hail noto telecronista Lelenel corso della partita per gli Europei Almeno per il momentonon sta regalando particolari soddisfazioni per gliallenati dal ct Luciano Spalletti. Nel corso dell’intervallo (quando gli elvetici stavano conducendo il gioco per 1-0) il noto .