Svizzera-Italia 2-0 Solo due pali per gli azzurri

(Di sabato 29 giugno 2024) AGI - Bivio azzurro: dentro o fuori. All'Olympiastadion di Berlino è di scena il primo ottavo di finale di Euro2024 e a scendere in campo saranno i campioni in carica, reduci da una qualificazione strappata negli ultimi secondi di recupero, grazie alla prodezza della coppia Calafiori-Zaccagni. Di fronte c'è ladi Yakin che ha rischiato di soffiare il primo posto del girone ai padroni di casa della Germania e che, invece, a noi ha strappato via il Mondiale del 2022. Di nuovo di fronte, era successo anche prima, tre anni fa, quando la Nati fu una delle tappe di quel percorso (netto 3-0) che poi glicompletarono trionfando a Wembley. Chi passa sfiderà la squadra vincente tra Inghilterra e Slovacchia, in campo domenica alle ore 18.