Strikkiboy incontra Kento nel nuovo singolo Non vali una lira

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 29 giugno 2024) “Nonuna” è il titolo deldifeat., disponibile da venerdì 28 giugno in tutte le piattaforme digitali pubblicato da Time 2 Rap. Cheè “Nonuna”? Una linea immaginaria che unisce Roma a Reggio Calabria, una condivisione di valori e di approccio alla musica Hip-Hop che passa da generazione in generazione. Questo il concept che emerge daldi, dove è accompagnato dal rapper calabresesulla produzione di Dr. Testo. Una presa di posizione e una critica diretta a quella deriva in cui il movimento Hip-Hop è caduto negli ultimi anni, sancita in questa collaborazione da una comunanza di idee e appartenenza di strada.: Dr. Testo Con le sonorità spiccatamente classiche confezionate da Dr.