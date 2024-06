Stilista Borbone | Nuovo look Ferragni puro e rassicurante addio a caschetto meglio chioma iperfemminile

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 29 giugno 2024) 'Nonostante la 'crisi' con Fedez al matrimonio dell'amica Diletta Leotta vuol far vedere al mondo che non è stata messa da parte e che non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro'' "Chiara, in un momento particolare della sua vita, sta virando verso unpiù pacato,, consapevole. Abiti aderenti, scivolati, con .