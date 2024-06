Spalletti | Anche la temperatura alta ha inciso Grande differenza di ritmo tra le due squadre

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 29 giugno 2024) Il ct della Nazionale italiana, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai dopo la sconfitta maturata contro la Svizzera a Euro 2024. Le dichiarazioni diLa scintilla non si è mai accesa in questa squadra «Sì, quel gol nel secondo tempo ci ha tagliato le gambe da un punto di vista morale. Nella loro metàcampo siamo stati poco incisivi. Nel primo tempo avevamo uninferiore a loro; nelle individualitàc’era un passo differente».l’atteggiamento non è da Italia «Purtroppoe freschezza fanno la. Ho cambiato giocatori per far recuperare altri, ma per troppi condizionamenti, non siamo in grado di far più di questo». La strada è lunga verso il Mondiale 2026: «E’ un discorso che si farà piano piano.