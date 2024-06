Serbia | Bergamini Fi ' attacco a Israele inquieta a preoccupa'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - “L'contro l'ambasciata israeliana a Belgrado, in cui è rimasto ferito un poliziotto,. Dai primi elementi che abbiamo modo di leggere, sembrerebbe un gesto di matrice terroristica, riconducibile a un'organizzazione wahhabita. Questa vicenda, purtroppo, conferma come la crisi medio orientale porti al rischio ‘contagio' dell'antisemitismo di varia ispirazione anche in Occidente. Nei Balcani, purtroppo, la presenza dell'estremismo islamico non è un fatto nuovo ma questo nulla toglie alla volontà di abbracciare compiutamente il percorso europeo. Al governo Serbo e a, vanno tutta la solidarietà e vicinanza per quanto accaduto”. Così in una nota Deborah, vicesegretario nazionale di Forza Italia.