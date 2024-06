Sei una perla rara noi morti con te | il messaggio della madre di Vincenzo il bimbo caduto nel pozzo

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di sabato 29 giugno 2024) "Vincenzino mio sei una, ti amiamo vita nostra, il nostro cuore è in frantumi e la nostra anima è nera come la notte vita mia noi siamocon te dentro quel maledetto". Lo ha scritto sui social Paola Carnemolla,del piccolo, ildi 10 anni morto in seguito.