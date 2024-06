Schianto fatale ex consigliere comunale muore in vacanza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 29 giugno 2024) Massa, 29 giugno 2024 – Tragedia sulle strade della Norvegia. Pierfrancesco Giannarelli, 69 anni, exe fratello del portavoce del sindaco Francesco Persiani, è morto in un incidente stradale mentre si trovava in. Lo scontro è avvenuto all’interno di un tunnel sulla strada sulle isole Lofoten, un arcipelago della Norvegia, a 800 chilometri da Capo Nord. Grande appassionato di sport, dalla barca al tennis, passando per le camminate immersi nella natura, il 69enne Giannarelli (il suo compleanno il 10 di luglio) era stato un noto commercialista della provincia e attualmente faceva da consulente ad aziende del settore lapideo come la Furrer. Padre di due figli di 36 e 33 anni, la prima esperta del settore pubblicitario in Svizzera e l’altro agente immobiliare.