Sassari assalto alla Mondialpol e identikit del commando | quel dettaglio rivelatore

(Di sabato 29 giugno 2024), 29 giugno 2024 - Chi sono gli uomini delche hanno dato l'al caveau dellaterrorizzando una città e sparando per uccidere su carabinieri e poliziotti, mettendo in pericolo anche tanti automobilisti? Gli investigatori della Squadra mobile diretta da Michele Mecca sono al lavoro, è caccia all'uomo in tutta l'isola. E mentre prende quota la polemica politica sulla sicurezza, il ragionamento di chi indaga è: hanno dimostrato una grande freddezza, sono professionisti delle armi. Nell’, con kalashnikov e un escavatore per sfondare il muro, hanno sparato 150 colpi. Più là non si spingono gli investigatori che devono dare un'identità a una banda che ha terrorizzato la città e portato Michele Fiore, segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC), a denunciarelo che tutti hanno pensato: senza mezzi blindati avremmo dovuto contare i morti.