Salerno cambia l’orario di chiusura dei parchi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 29 giugno 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDa lunedì 1 luglio, variano gli orari dideicittadini del Comune di. “Durante il periodo estivo – spiega l’Assessore all’Ambiente, Massimiliano Natella – abbiamo pensato di prolungare l’apertura deidel nostro territorio. Fino al 31 ottobre, infatti, idel Galiziano, Arbostella e Galloppo – così come avviene per il Parco del Mercatello già dal 29 aprile – chiuderanno a mezzanotte. I cancelli degli altrie giardini, invece, saranno chiusi alle ore 23. Gli orari di apertura, invece, restano invariati. Siamo venuti incontro, con uno sforzo dell’Amministrazione, alle tante richieste degli assidui frequentatori di queste aree verdi”. “Sin dall’inaugurazione del Parco del Mercatello – aggiunge il Sindaco Vincenzo Napoli – abbiamo registrato una gran voglia dei nostri concittadini di vivere i tantidislocati in città.