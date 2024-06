Quando iniziano i saldi estivi 2024? Date durata e novità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Roma, 29 giugno– I patiti dello shopping hanno già iniziato il conto alla rovescia: è fissata per sabato prossimo, 6 luglio, la fatidica data d’inizio dei: le vendite promozionali di fine stagione. La data è unica per tutte le regioni d’Italia: a variare sono però le modalità, lae, di conseguenza, la conclusione dei. I più attenti si saranno resi conto, tuttavia, che – come accade ormai da qualche anno – negozi online e piattaforme e-commerce multimarca hanno già anticipato l’avvio delle promozioni di qualche settimana. FINE DEIIl calendario deiregione per regione Il sito web di Confcommercio riporta la tabella con leaggiornate di inizio e fine dei: Abruzzo 6 luglio per 60 giorni Basilicata 6 luglio - 4 settembre Calabria 6 luglio per 60 giorni Campania 6 luglio per 60 giorni Emilia Romagna 6 luglio per 60 giorni Friuli Venezia Giulia 6 luglio per 60 giorni Lazio 6 luglio per 6 settimane Liguria 6 luglio - 19 agosto per 45 giorni Lombardia 6 luglio per 60 giorni Marche 6 luglio - 1 settembre Molise 6 luglio per 60 giorni Piemonte 6 luglio - 31 agosto per 8 settimane Puglia 6 luglio - 15 settembre Sardegna 6 luglio per 60 giorni Sicilia 6 luglio - 15 settembre Toscana 6 luglio per 60 giorni Umbria 6 luglio per 60 giorni Valle d'Aosta 6 luglio - 30 settembre per 60 giorni Veneto 6 luglio - 31 agosto Trento e Provincia per 60 giorni, i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare iIn Alto Adige il regolamento è diverso in base al distretto in cui ci si trova (ad esempio, Val Venosta, Val Pusteria, città di Bolzano, etc): per informazioni più dettagliate è opportuno consultare il sito di Confcommercio.