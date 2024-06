Piutost che nient l' è mej piutost

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 29 giugno 2024) C’è un modo di dire milanese che recita “chel'è mej”. Insomma, chi si accontenta gode. Ma ci risulta difficile immaginarli così, goderecci, i pendolari che usano tutti i mezzi pubblici lombardi per andare al lavoro o a scuola, di fronte alla buona notizia che a settembre non scatterà l’adeguamento del prezzo dei biglietti o degli abbonamenti. Perché a scongiurare i rincari è il generale peggioramento della qualità del servizio del trasporto pubblico. Sono risultati negativi ben tre indicatori sui quattro presi in considerazione per quantificare e ponderare l’eventuale rincaro. E dunque, prezzo fermo ma qualità sempre più scadente: sempre meno corse (mancano i conducenti), ritardi e cancellazioni, che rendono l’uso di metro, bus e treni non una scelta ecologica ma una specie di voto di penitenza.