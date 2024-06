Perché il Tour de France parte dall’Italia | il significato delle tappe di Firenze Bologna e Torino

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 29 giugno 2024) Ilde2024 è una edizione storicaper la prima volta in 111 anni scatta dall'Italia, precisamente da. Saranno tre lenel nostro Paese, tutte dedicate ad un campione leggendario del ciclismo: si inizia da Gino Bartali, passando per Marco Pantani e finendo con Fausto Coppi. La 1a tappa è in calendario per il 29 giugno, poi dal 3 luglio la Grande Boucle tornerà in terrase. .