Pavia morto bambino di 18 mesi caduto da un balcone

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di sabato 29 giugno 2024) Articolo pubblicato sabato 29 Giugno 2024, 18:06 Durante la notte èundi 18al Policlinico San Matteo di, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni per esseredal quarto piano di un condominio in via Cascina Spelta, nella zona periferica di viale Lodi della città, nel pomeriggio di ieri. L'articolodi 18da unproviene da Il Difforme. .