Panchine all’appello manca solo il Catanzaro

(Di sabato 29 giugno 2024) E’ una serie B già piuttosto irrequieta.un mese e mezzo all’inizio del campionato con i raduni estivi quasi alle porte e tre squadre delle 20 in cadetteria non hanno ancora ufficializzato l’allenatore. Pippo Inzaghi al Pisa è ormai formalità, tutto è già delineato. Ieri è stato annunciato il ds Davide Vaira e ora dovrebbe arrivare anche la nota del club sul mister. Incertezza, invece, per, anche se nonno i favoriti. Rispetto al finale della scorsa stagione sono nove I tecnici confermati, man forte arriva anche da tre delle quattro neopromosse, infatti Carrarese, Mantova e Juve Stabia hanno scelto di continuare con Calabro, Possanzini e Pagliuca. Tra coloro che hanno vinto il campionato di C ha cambiato allenatore soltanto il Cesena: via Toscano ed ecco Mignani.