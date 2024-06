PAGELLE Svizzera Italia i TOP e i FLOP del match

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 29 giugno 2024) I TOP e iai protagonisti delvalido per gli ottavi di finale di Euro2024:I TOP – Nellafunziona tutto meravigliosamente, come aveva predetto il ct Yakin, più che convinto di poter vincere. Migliore in campo, anche per l’avere suggerito il primo gol a Freuler e avere colpito .