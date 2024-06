Nuovo capitolo per la Real Normanna | militerà in Eccellenza con Vincenzo Del Villano presidente

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 29 giugno 2024) Aversa. La storia del calcio ad Aversa ha un: lain, e sarà presieduta dall’architettoDel. Imprenditore operante in tutta la Campania, titolare del marchio ‘Marzia Carburanti’, e appassionato di calcio. E’ reduce dall’esperienza daall’Albanova e ora la nuova avventura coi colori granata. Delsarà affiancato in questa sfida sportiva anche dai figli Luigi e Giuseppe oltre che dall’amico e socio Gaetano Mennillo, imprenditore già dirigente dell’Albanova negli ultimi anni. A ‘rinforzare’ il quadro societario l’avvocato Giovanni Buonamano che ricoprirà il ruolo di direttore generale del club normanno e il dottor Sergio Di Meo, che dal primo giorno di nascita della nostratà ci è sempre stato vicino supportandoci in ogni scelta.