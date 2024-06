Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 29 giugno 2024) Va rigettata l’istanza cautelare che punta all’con riserva alle prove dellaquando leammontano al 35,04% del monte ore, a fronte di una percentuale massima consentita per legge del 25%", e quando il profitto è insufficiente in nove discipline. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Reggio Calabria, Sezione I, con Decreto 18 giugno 2024, n. 114 L'articolo Non: 35% die 9. I. .