Nessy Guerra l' italiana accusata di adulterio in Egitto | Hanno portato via mia figlia di 2 anni

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 29 giugno 2024) Una bimba di nemmeno duedella 25enne di Sanremo, rischia di finire in orfanotrofio ina seguito di una sentenza del tribunale egiziano della famiglia che ha deciso in primo grado di togliere alla mamma l’affido della. Una vicenda complessa, quella della giovane donna, che vive a Hurghada, in, patria del marito dal quale si sta separando per le violenze.