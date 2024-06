MotoGP e F1 oggi in tv | orari sabato 29 giugno streaming programma TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) Quest’29, si accende definitivamente un weekend di motori che vede la Formula Uno di scena in Austria ed il Motomondiale in Olanda. Formato sprint per la categoria regina delle quattro ruote, che disputerà quindi nella giornata odierna la gara breve al mattino (ore 12.00) e le qualifiche ufficiali al pomeriggio (ore 16.00) per stabilire la griglia del GP domenicale. LA DIRETTA LIVE DI FP, QUALIFICHE E SPRINT DIALLE 10.10, 10.50 E 15.00 LA DIRETTA LIVE DI SPRINT RACE E QUALIFICHE DI F1 ALLE 12.00 E ALLE 16.00 Nessuna novità invece per il circus delle due ruote, che ha ormai omologato un unico format per tutti i round della stagione. Fari puntati dunque al TT di Assen sulle qualifiche mattutine e sulla Sprint Race pomeridiana della, che metterà in palio punti importanti nella corsa iridata tra i ducatisti Jorge Martin, Francesco Bagnaia e Marc Marquez.